英超護級終極戰，3隊只能活1隊。

英超周日(28日)晚煞科，持續多個月嘅榜尾護級大亂鬥踏入最終章，來到大審判日，3支護級球隊主場出擊，列斯聯激鬥熱刺，李斯特城火併韋斯咸，愛華頓迎戰般尼茅夫，3隊只能活1隊！據統計，1個英超席位，至少值1.7億鎊（約16.5億港元），3場大戰、1個名額，勝者續戰英超，敗者損失慘重，最後時刻，誰能死裏逃生？

列斯聯焗攻博大霧

英超煞科戰重頭戲，列斯聯主場迎戰熱刺，排尾二嘅列斯聯今仗必須贏波先至有機會保住英超席位，肯定豁出去搶攻。熱刺亦要為歐協聯席位搏殺，加上列斯聯近4場聯賽總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 622周日晚11時30分直播）

列斯聯現時同尾三李斯特城同分，但得失球差比對方少9球，同時落後尾四愛華頓2分，換言之，列斯聯今仗必須贏波，加上愛華頓、李斯特城同時失分，先至有望逃離降班區，形勢非常被動。

來到煞科戰，列斯聯惟有盡最後努力爭取贏波，預料會採取積極踢法。事實上，列斯聯攻力唔弱，早前主場同前列強隊紐卡素打和2比2，甚至作客亦能喺曼城身上取得入球，無奈防線不穩，以致往往得不償失。

至於熱刺落後第7位維拉1分，今仗亦要爭取贏波，並寄望維拉失分，先至可以奪取下屆歐協聯入場券。雖然熱刺成績倒退，但射手哈利卡尼仍保持水準，今季聯賽已有28球進帳，配合孫興民，要攻破列斯聯防線並唔困難。翻查雙方近8次交鋒，總入球都達3球或以上，2.5球嘅入球大值博。

愛華頓發茅贏波上岸

護級機會最高嘅愛華頓主場對般尼茅夫。「拖肥糖」今季持續低迷，戴治季中接手林柏特嘅爛攤子後，至今僅得4勝，幸運嘅係今晚3場生死戰當中，愛華頓呢場最易踢，已經護級成功嘅般尼茅夫睇嚟唔會攔路，而且形勢上「拖肥糖」贏波即上岸，加上主場氣勢，熱捧主勝。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

愛華頓只要全取3分，就毋須理會另外兩場賽果，得以保住英超席位，「拖肥糖」早前曾以5比1大勝白禮頓，上仗亦逼和狼隊1比1，狀態理想。今場生死戰肯定全民皆兵，迪馬雷格雷擔任箭頭，配合近況出色嘅杜韋麥尼爾同杜哥利搶攻，對狼隊補時9分鐘入波嘅中堅耶利文拿亦會隨時出擊，3分志在必得。

般尼茅夫自從4月底連勝修咸頓同列斯聯兩支護級對手後，一早脫離護級危險區域，近期球員表現明顯鬆懈，近3仗全敗，失6球僅入1球，當中輸畀車路士，更係林柏特接手「藍戰士」後唯一勝仗，反映般茅球員已經無欲無求，客隊如此狀態，更加有利於愛華頓贏波上岸，主勝看高一線。

傷兵困擾李城守唔住

另一場英超護級關鍵戰，「狐狸」李斯特城主場火併「錘仔幫」韋斯咸。李斯特城依家淪為尾3，為護級許勝不許和，但佢哋主場踢法過於進取，令中門大開常被偷襲先失守，今仗要焗攻隨時得不償失，轉捧韋斯咸「第一隊入球」。（Now 623周日晚11時30分直播）

堂堂2016年英超盟主，李斯特城今季淪落到降班邊緣，就算改由甸恩史密夫接替羅渣士執教亦幫助唔大，而且傷兵頗多，重災區更喺防線，好番冇耐嘅莊尼伊雲斯同列卡度彭利拿再做「十字兵」，蘇恩古同可客串中堅嘅尼迪迪又傷埋，焗用「炸彈」菲斯，又點會唔自爆。

李斯特城依家排尾3，想護級除要望愛華頓失分外，自己亦非勝不可，「狐狸」喺自己地頭出擊例搶攻，但近12仗聯賽主場，竟然全部都先失波，可見佢哋防守堅曳。

韋斯咸雖然喺聯賽無欲無求，不過嚟緊仲要出戰歐協聯決賽，為保狀態不能太hea，佢哋最叻打反擊，加上兩軍近5次碰頭，亦有4次率先攻陷「狐狸」，今仗再次先拔頭籌唔奇。