超過兩萬名球迷入場　見證川崎前鋒挫柏雷素爾

【日職孖T遊】記者周日（28日）觀賞由川崎前鋒主場對柏雷素爾的日職賽事。雖然川崎前鋒本季成績未算理想，但主場氣氛依然一流，最終川崎前鋒在超過兩萬名球迷入場支持下，憑小林悠及登里享平各建一功，以2比0擊敗柏雷素爾。

由武藏小杉車站徒步走到川崎前鋒主場等等力陸上競技場，約需20分鐘，適逢球隊賽前於場外舉辦嘉年華，中村憲剛及鄭大世等昔日球員悉數現身與球迷見面，加上柏雷素爾所處的柏市，只與川崎相隔約1小時的車程，使不少客隊球迷入場支持球隊，令現場氣氛更見高漲。

此前各項賽事3連敗的川崎前鋒，今場在一片「Ka-Wa-Sa-Ki」的打氣聲下作賽，矢志重返勝軌，21分鐘就有小林悠禁區內起腳射入先開紀錄，不過柏雷素爾球迷繼續揮動旗幟，甚至在觀眾席跳躍，聲勢不比主隊遜色。但到上半場補時階段，登里享平禁區頂附近與隊友撞牆後勁射破網，助主隊領先兩球完上半場。

主隊換邊後攻勢一浪接一浪，令球迷直呼過癮，打氣聲此起彼落。戰至末段，川崎前鋒繼續以2比0領先，令主隊球迷愈見興奮，除了高舉印有不同圖案的旗幟，更有人使用藍色發光打氣棒，場面美麗，最終川崎前鋒兩球小勝對手，終止各項賽事3連敗。