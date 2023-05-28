比堤：熱刺作客照W　送列斯落英冠

當「大Sam」艾拿戴斯接手列斯聯並執行護級行動時，我認為他也知道這是一個不可能的任務，但他定要相信自己有能力可以做得到。

如今，列斯聯於惡鬥曼城、紐卡素及韋斯咸後，只能取得1分，換言之，今仗他定要帶領球隊擊敗熱刺，然後再寄望愛華頓輸波及李斯特城未能獲勝，才可保住來季英超參賽席位。

如果事情真的發生的話，將會令人大跌眼鏡，因為我認為愛華頓及李斯特城的實力較佳，而列斯聯實在有太多的弱點了。他們失球最多，防守球員的質素相當一般，球隊也看來經已四分五裂。

今季一共攻入13球的洛迪高，或許是他們唯一能夠擦出耀眼火花的球員，所以熱刺的防線定要對他作出嚴密看管，事關他的把握力屬於世界級水平，但其他隊友也需要為他製造入球機會才可。

縱使熱刺今季表現令人失望，但他們今仗將會面對一支平均每場賽事都失兩球的球隊。我認為哈利卡尼及孫興民將會得到一定的機會，很大可能會取得入球。

然而，我覺得熱刺整體上大部份球員都看來並不開心，很多球員也希望可以離隊，如果我是熱刺主席的話，我將會打包送走他們，因為他們對球會已經失去了激情。

我預期今仗將會是一場相當開放及張力十足的比賽，現場氣氛熾熱，場上大概會出現連番失誤。由於熱刺仍有機會取得來季歐協聯參賽資格，所以面對弱不禁風的列斯聯防線，應該會爭取到入球機會，這正是我認為他們能夠作客獲勝的原因，並令列斯聯來季要降落英冠作賽。