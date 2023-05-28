李思穎國際場地盃再贏1金　伍柏亨：主場贏牌成動力

香港國際場地盃周日（28日）煞科，李思穎延續強態，全能賽和捕捉賽分別獲得1金1銅，3日賽事共得3金1銀1銅，成為港隊大贏家。男子隊的伍柏亨勇奪個人追逐賽銀牌，另外梁峻榮／朱浚瑋亦在男子麥迪遜得第2，為備戰亞錦賽注入強心針。

香港國際場地盃一連三日於將軍澳香港單車館舉行，前兩日已在全能賽及麥迪遜奪得2金1銀的李思穎周日再下一城，全能賽橫掃4個項目（捕捉賽、配速賽、淘汰賽及記分賽），以總分157分力壓南韓的Minji Song強勢奪金。她另外出戰捕捉賽，雖不敵南韓的Shin Jieun和隊友楊倩玉，仍獲得一面銅牌。

港隊另一女將楊礎搖首日於女子競輪賽未能晉級，其後在復活賽後再被「DQ」，她在第3日賽事成功殺入決賽，可惜決賽面對3名南韓選手，最後一圈慘坐「包廂」，最終無緣獎牌，至於2020年世錦賽銀牌得主、南韓的李慧珍則大熱奪冠。

男子方面，港隊於個人追逐賽有不俗表現，伍柏亨和梁峻榮在資格賽分別以4分28秒783及4分33秒854排第2及第4名晉級。伍柏亨冠軍戰對哈薩克的Dmitriy Noskov，惜在尚餘6圈被對手追上，奪得亞軍。至於梁峻榮則在銅牌戰對中華台北的張誌盛，他在這個4公里16圈賽事尾段一度追至落後1秒內，最終以1秒033之差告負，第4名完成。梁峻榮另外夥拍朱浚瑋出戰男子麥迪遜賽，獲得亞軍，另一對港隊組合繆正賢和梁嘉儒則奪季軍。

24歲的伍柏亨（Charles）7年前加入香港隊，這位中長距離選手近期表現有進步，3月於廣州大學城舉行的中國場地單車聯賽第一站贏得男子4公里個人追逐賽冠軍，以及男子4公里團體追逐賽亞軍。總結3日賽事，Charles對自己表現尚算滿意：「今日最後一日，我就用盡全力，爭取好表現，今站最大目標是想在香港主場上頒獎台。」

港隊將於6月出戰兩場亞錦賽，伍柏亨透露將主攻公路新項目男女混合團體計時、場地4公里團體及個人追逐賽。他又指，隨著自己狀態漸入佳境，相信年尾會有進步，期待迎來個人首個亞運會：「上屆亞運我剛入隊，擔當陪練角色，自己花了幾年時間追趕師兄，一步一步現在才有起色，可惜撞正疫情，感覺好像浪費了兩年。亞運延期對我們可能是好事，讓我們有更多時間準備，今屆我的目標會放在4公里團體追逐賽。」