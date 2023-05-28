香港單車隊6月4場比賽　沈金康：7月定亞運名單

香港單車隊於場地國際盃大豐收，其中煞科日獲得1金4銀3銅，港隊總教練沈金康表示，今站賽事是為6月亞錦賽作準備：「6月我們會在杭州出戰2場全國錦標賽暨亞運測試賽，另外於泰國和馬來西亞出戰兩場亞洲錦標賽，亞運會最終名單會在7月初決定。」

今站賽事兩屆奧運獎牌得主李慧詩不在陣中，獲獎選手全為中長距離選手，沈教練指：「亞運角度來說，以往李慧詩在陣時，短和長距離雙線發展，這次長距離肯定是佔主要的位置。兩天前他們還在洛陽進行全國聯賽，今次在沒有完全恢復體力程況下比賽，是對他們一個很好的鍛鍊。」

說到3日賽事贏得3金1銀1銅的李思穎，沈金康大讚：「她實力是很強的，主要表現在有基礎很好的體力，還有很強的衝刺能力，但她與日本的全能賽車手、奧運第二的梶原悠未來比，還是有差距的，所以她還要加油。」

李思穎將於今屆亞運兼顧公路及場地賽，被視為港隊「獎牌希望」的她表示，期望把握頂峰狀態，在亞運爭取佳績：「滿意自己的表現，特別是麥迪遜我們改變策略之後贏得金牌，更加有意義。」22歲的她坦言亞運延期令備戰時間變長，期望把握22歲黃金年齡，挑戰更高位置：「只要我捱過6月的地獄賽程就可以全力備戰亞運，希望在這幾個月盡量提升自己。長期目標會放在奧運，始終有更高目標才會進步。」