費度：拿舒維爾主場強勢剪「布」

我認為拿舒維爾對哥倫布機員，是今周其中一場最有趣的對碰，因為美職聯內最強防守力的球隊將會跟最強攻力球隊作出正面交鋒。

主隊拿舒維爾上兩輪聯賽分別擊敗國際邁亞密及夏洛特FC，近6仗錄得4勝，這個走勢當中，更加一共攻入12球，表現出色。我看到加利史密夫帶領的拿舒維爾，是一支訓練有素的球隊，而且防守緊密，難以被擊破，14場聯賽亦只錄得3負。

我認為穆達卡是一位有能力以一己之力改寫戰局的進攻中場球員，他今季經已攻入8球及交出5次助攻。另外，成功羅致比高特，絕對是球會一個絕佳收購。

另邊廂，哥倫布機員上輪聯賽以2比3不敵FC辛辛那提，特別是球隊的作客成績更令人感到擔憂，事關他們對上6場作客比賽，只錄得1勝。哥倫布機員前線攻擊球員薩拿利恩及新加盟的基斯甸拉美利斯近況大勇，但我相信領隊韋費特蘭斯如果想贏得更多比賽的話，定要盡快加強防守。

前隊長莊拿芬文沙的離隊，的確是影響了哥倫布機員的防守水準，所以菲臘昆頓、華歷斯拿及史堤芬摩利拿等年青守衛，需要交出更好的表現才可。

拿舒維爾今季主場威力強勁，只曾輸過1場，我認為哥倫布機員難以打破這個紀錄，所以我預計拿舒維爾可再下一城取得勝利。