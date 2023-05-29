李城童話7年後悲情破滅　降班3隊勢被肢解

22/23球季英超曲終人散，煞科戰有人歡喜有人愁，焦點嘅護級戰場最終由愛華頓逃出生天，李斯特城、列斯聯將陪同修咸頓一齊降落英冠。李斯特城2016年童話式贏英超冠軍，7年間急速由盛轉衰，據報降班球隊即時損失至少6,000萬鎊(約5.8億港元)，3支降班隊陣中嘅主力球員勢必跳船，面臨被列強肢解。

李斯特城喺煞科戰雖然贏韋斯咸，但唔足夠超越同樣贏波嘅愛華頓，領隊甸恩史密夫賽後表示：「所有人都好失望，我上任後嘅8場波以11分為目標，但最終只得9分，所以我失敗咗，但球員已搵番自信。」李斯特城對上一次喺英超降班係2004年，4年之後再跌落英甲。

李斯特城喺2014年升上英超，升班第2季就童話式捧英超冠軍，當年佢哋以平價吸納尼高路簡迪、馬列斯、占美華迪等猛將，成為起飛嘅關鍵，可惜隨住班主維猜空難過身，球隊管理亦出現問題，導致財政陷入困難，結果奪冠7年後就無以為繼，悲情降班。

英超同英冠嘅收入係兩個世界，據英國體育經濟學家Dan Plumley分析，就算英超有「降落傘計劃」保護降班球隊避免破產，喺英超降班亦會即時損失至少6,000萬鎊，包括最大份嘅電視轉播收入、獎金、廣告、紀念品同門票收入等等，其中喺英超同英冠嘅廣告費就相差10倍。

事實上，李斯特城、列斯聯同修咸頓陣中都有唔少出色球星，據報3隊降班後將賣走主力減磅，列斯聯會將班福特、班頓艾朗臣、泰拿阿當斯同韋費特干洛圖賣走，預料套現1億鎊(約9.67億港元)；修咸頓亦有禾特普斯、羅美奧拉維亞、貝拿高卓普等受到豪門挖角，老將禾確特亦宣布將會離隊。

至於李斯特城就成為列強吼實重點，英格蘭國腳占士麥迪臣被包括利物浦、阿仙奴在內等勁旅垂青，哈維班尼斯盛傳係紐卡素主要目標，比利時中場泰利文斯亦會以自由身離隊，據報最大機會加盟利物浦，尼迪迪、伊恩拿祖等都有唔少英超球會挖角。