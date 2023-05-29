維拉13年後再進軍歐洲賽　艾美利吐氣揚眉

英超煞科日決出最後一張歐洲賽入場券，阿士東維拉、熱刺同賓福特3支競逐球隊齊齊贏波，最終維拉以1分力壓熱刺排第7位，相隔13年後再次進軍歐洲賽，季中接任嘅西班牙領隊艾美利，亦用成績證明佢喺英超一樣可以得到成功。

艾美利喺上年10月代替謝拉特執教嗰陣，維拉排喺第17位擔心降班，但呢位前阿仙奴領隊上任令球隊脫胎換骨，周日(28日)煞科戰主場2比1擊敗白禮頓後，成功保住聯賽第7位嘅歐協聯資格，自2010年踢歐霸盃附加賽後，再次嘗到歐洲賽滋味。

2019年被阿仙奴炒魷後，艾美利曾被質疑教唔掂英超，佢賽後表示：「歐洲賽係維拉嘅最新目標，我哋會享受去唔同國家比賽，我唔會理會之前批評我嘅聲音，我教波已經20年，有比較成功同冇咁成功嘅球隊，但由始至終目標都係得一個，勝利。」至於失望嘅熱刺，就係自2010年後首次無緣歐洲賽事，球隊依家仲未請到新領隊，王牌前鋒哈利卡尼亦盛傳將會離隊。