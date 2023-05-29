摩納哥站亮點不在冠軍　阿倫素迎9年來第1次

爭取衞冕F1總冠軍的紅牛車王麥斯韋斯塔本，周日在摩納哥站續顯強勢，排頭位起步輕鬆贏得其今季第4個分站冠軍，然而另一亮點則落在傳奇車手阿倫素身上，他駕着雅士頓馬田車隊的戰車，衝得亞席，這是他9年來的第1次。

即使比賽期間遇上天雨，但無阻排頭位出賽的韋斯塔本的氣勢，他由頭帶到尾的優勢下，以1小時48分51秒980率先衝過終點，第二次在摩納哥站奪冠，也是他今季個人第4站封王，同時也為紅牛贏得今季第6個冠軍。

至於獲得頭排起步的阿倫素，駕着雅士頓馬田車隊今季愈戰愈勇，起步後一直追趕韋斯塔本，然而在第52圈已開始落雨，而阿倫素在策略上出現問題，第一次入Pit換了中性軚，但當時多位車手已換上半雨軚，其後他再次入Pit才換上半雨軚，令他與韋斯塔本的距離由一度接近的9秒，被拉開至21秒多；不過，幸好這位擁2屆總冠軍頭銜的41歲老將最終保持第二位衝線，取得今季最佳成績兼第5站踏上頒獎台，也是他自2014年賽季於匈牙利站之後，首次在分站取得頭兩名的成績。

另一焦點則落在季軍的Alpine車隊的奧干身上，這是他生涯第三次踏上頒獎台，兼今季首次企櫈仔，難怪他在領獎時興奮程度最爆燈。「平治雙雄」咸美頓及羅素則分別以69分及50分居於第4、5位，法拉利的勒卡歷及沙恩斯則分別獲得第6及第８位。

經過今季6站比賽後，已袋走4個冠軍的韋少在車手榜以144分領先，其紅牛隊友倫雷斯因排位賽撞車而排在最後起步，最終獲得16名，但仍能在車手榜以105分排次席，狀態甚勇的阿倫素則以93分排第3，「平治雙雄」咸美頓及羅素則分別以69分及50分居於第4、5位。