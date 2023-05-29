「香港立技之王者-大賽」向籽嬴3連摔KO對手

由中國香港綜合搏擊運動總會主辦的「香港立技之王者-大賽」Energy Fight 2023，上周五（26日）假沙田鄉議局大樓大劇院圓滿舉行。全日賽事共上演7場業餘組、3場隊制賽，以及7場專業組賽事，合共58名來自國內、日本、菲律賓及本地的搏擊運動員參加，乃本年度同系列賽事最具規模的一次。

當日下午舉行的7場專業組賽事為全日焦點，當中以女子專業組57公斤級，由Nana Gym向籽嬴，迎戰代表盛力人和南下參戰的王溪越一場，最為矚目。新學年將在林大輝中學升讀中六的向籽嬴，乃體院中學生精英運動員，為準備今次這場硬仗，連月加緊訓練，特別在摔技方面，「加料」與兄長向籽羲練習，結果亦成功憑摔技制勝，在首回合1分47秒，藉一記側身後摔KO對手。

「賽前知道對手打過嘅場數係我嘅3倍，而且擅長搶攻，所以開賽初段都有少少怯，但師傅（即向柏榮師傅）喝住提我主動啲，試吓同佢鬥搶，結果真係壓番對手嚟攻。但令最我開心係可以摔咗對手3次，最後仲KO贏埋。」綽號「月野兔」的向籽嬴賽後獲選為賽事MVP，為她今年8月赴日本東京，出戰Shoot Boxing總會主辦的青少年賽事，打下強心針。

對於向籽嬴是役之發揮，其父親兼師傅向柏榮有以下的評價：「『妹妹』(向籽嬴的乳名)過去總係喺訓練嗰陣100分，上到擂台就表現就唔合格；仲有比賽嗰陣發揮，好多時都會畀對手影響到，對手一縮或者痛，佢就唔忍心打落去，呢啲都係對一個搏擊運動員嚟講，發展上嘅障礙。所以喺早兩個月開始，我哋都特別喺訓練上執佢呢樣嘢，效果係唔錯嘅，加上佢之前有跟埋去東京，睇住哥哥（即向籽羲 ）喺後樂園打輸咗，佢思維同心態上係有好大變化，呢方面我可以肯定，因為佢喺擂台上嘅眼神同動作都唔同晒，希望佢可以繼續改進啦！」

至於向籽嬴的兄長「籽羲」，在男子專業組65公斤級賽事，迎戰代表正佳南拳出賽的國內搏擊界新貴李詩龍，同樣在首回合KO了對手。綽號「轟炸機2.0」的向籽羲，8月將赴東京出戰腰帶賽。

「香港立技之王者-大賽」Energy Fight 2023

各場賽事成績：

Shoot 1 男子兒童組 35KG

藍方：竹內勇雄 | Bomber Gym

Shoot 2 男子兒童組 45KG

藍方「馬一騫 | 香港武術聯會」退賽，無效試合

Shoot 3 男子業餘組 67KG

藍方：黃易德 | 榮拳館

Shoot 4 女子業餘組 57KG

紅方：蔡嘉欣 | Nana Gym

Shoot 5 男子業餘組 72KG

藍方：黃智軒 | Bomber Gym

Shoot 6 隊際賽

第一組 藍方：李綺琪 | Core Combat

第二組 藍方：馮胤葉 (TKO 1:12) | Core Combat

第三組 藍方：李家偉 (TKO 0:43) | Core Combat

第四組 藍方：邱詩瀚 (TKO 1:30) | Core Combat

第五組 紅方：蘇傳威 | 榮拳館

勝方組： 藍方 Core Combat

Shoot 7 隊際賽

第一組 藍方：劉肇洋 | 武萃隊

第二組 藍方：陳湋璁 | 武萃隊

第三組 藍方：劉宇琛 | 武萃隊

第四組 藍方：凌浩軒 | 武萃隊

勝方組：藍方 武萃隊

Shoot 8 隊際賽

第一組 紅方：小原昌浩 | Japan

第二組 紅方：小西充 | Japan

第三組 藍方：黎兆基 | S-Fight

第四組 藍方：饒海天 (TKO 1:42) | S-Fight

第五組 藍方：伍簣立 | S-Fight

勝方組：藍方 S-Fight (東協發展隊)

M1 女子業餘組60KG

紅方：朱殷誼 I Nana Gym

M2 男子業餘組80KG

紅方：一瀨慎治 | 榮拳館

M3 男子專業組60KG

藍方：Gerald B. Canor (KO 2:58) | Highland Fitness

M4 男子專業組60KG

藍方：袁國清 (TKO 2:02) 佛山紅飞格斗

M5 男子專業組65KG

紅方：馬柏榮 | 博藝散手協會

M6 女子專業組57KG

紅方：向籽嬴 (KO 1:47) | Nana Gym

M7 男子專業組65KG

紅方：陳柏灝 | APEX

M8 男子專業組65KG

紅方：向籽羲 (KO 1:27) | 榮拳館

M9 男子專業組 72KG

紅方：謝傑丞 | 富德拳館