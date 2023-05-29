烏克蘭女將賽後拒絕握手被噓爆

2023年法網周日在巴黎正式開打，俄烏戰事的陰霾仍然影響着這個泥地大滿貫，烏克蘭女將科絲素嘉在女單首圈拒絕與2號種子白羅斯的莎芭蘭嘉賽後握手，並且直奔坐位離場，即遭在場球迷報以噓聲。

女單首圈即遇上俄烏球員對戰的情況，自從俄烏戰火發生後，烏克蘭拒絕與俄羅斯或白羅斯球手在賽後握手，都已是慣常，但很多球手雖然不會握手，但也會雙方以輕碰球拍作為一個禮貌地完結比賽；最終科絲素嘉以3比6、2比6輸波出局，賽後與主裁判握手後，就直奔坐位收拾行裝離去，與莎芭蘭嘉沒有任何的交流，即換來球迷的噓聲。

莎芭蘭嘉賽後坦言對科絲素嘉的行為理解，但她稱:「其實唔需要以這方式離開球場。」賽前這對球手在「擲亳」選擇發球權後已沒有按照傳統雙方合照，而賽後又直接離開，實屬少見，科絲素嘉賽後稱:「坦白講，我不想人民看見這尷尬環境。」去年美網她也拒絕與白羅斯名將艾珊妮嘉賽後握手。

以中立身份參賽的莎芭蘭嘉賽後接受傳媒訪問時稱:「我都說過了很多很多次，俄羅斯或白羅斯運動員都不支持戰爭....，如果我們可以停止，我們一定會做，但這不在我們手中。」莎芭蘭嘉下仗將與從外圍賽出線的同胞 Iryna Shymanovich爭逐，而這位賽事2號種子很有機會在今屆法網後榮升做世界「一姐」，只要現任「世一」施華德未能躋身8強的情況下，她將取替其位置。

今屆與往年最大分別就是「沒有拿度」的法網，而塞爾維亞球王祖高域將會是最大受益者之一，他周日會見傳媒時笑言:「坦白說我不太掛念他...因為我對住他很難成功！這令大家嘗試爭冠的機會都大增。」祖高域與西班牙「小天王」艾卡華斯均於周一才亮相。

至於男單5號種子的希臘名將西西帕斯，在首圈贏得驚險，以7比5、6比3、4比6、7比6(9比7)力挫捷克的 Jiri Vesely，順利躋身次圈。