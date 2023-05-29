最後的禮物！格列沙加、法明奴感人告別

英超煞科亦意味各路大軍進入換血時間，阿仙奴中場格列沙加、利物浦前鋒羅拔圖法明奴兩位英超名將，周日(28日)齊齊喺佢哋嘅「告別戰」入波，作為送畀球迷最後嘅禮物，令英超煞科日多添一份感動。

阿仙奴中場格列沙加近期正同利華古遜斟介轉會，雖然仍未正式落實，但佢今夏重返德甲已經係「公開嘅秘密」，今仗主場對狼隊，現場球迷亦紛紛高舉「多謝格列沙加」嘅橫額。更有意思嘅係，向來入波唔多嘅格列沙加，喺14分鐘竟然梅開二度，佢入波後亦走向場邊多謝領隊阿迪達同一眾球迷，阿仙奴最終大勝5比0完場。

格列沙加效力阿仙奴7年，早期表現備受批評，2019年更曾經受唔住球迷謾罵，喺球場上公然發脾氣反擊，亦令佢被褫奪隊長職務，當時呢位瑞士國腳已決意離隊，但冇耐由阿迪達接手後，阿迪達成功遊說佢繼續留低，近2季改踢Box to Box位置更大放異彩，今季7個聯賽入波係佢之前4季加埋總和，今次因為家人希望返德國定居而離隊，得以喺球迷掌聲中昂首離開。

季尾約滿離開利物浦嘅羅拔圖法明奴，煞科戰作客修咸頓亦正選上陣，佢喺14分鐘施展魔術腳法搞到2名敵位跌晒落地後入波，用入球結束8年「紅軍」生涯，佢喺57分鐘被換離場嗰陣，連主隊球迷都起立為佢致敬。利物浦今場同修咸頓踢成4比4平手。