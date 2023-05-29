香港柔道隊公布亞運提名名單　蒙古教練協助備戰

中國香港柔道總會周一（29日）公布杭州亞運提名名單，為備戰亞運，總會請來前亞運銀牌得主、蒙古籍教練Ganbaatar Odbayar擔任客席教練，港隊將於6至7月出戰4個比賽，其後於廣州集訓6星期，有望提升狀態迎接亞運。

今屆亞運會柔道項目將於9月24日至25日舉行，中國香港柔道總會公布8人港隊提名名單，包括：女子隊的王嘉莉、徐淑琪、楊諾琳和梁寶心及男子隊的黎耀朗、劉樂添、麥康年和李玨穎，而最終的運動員代表資格須由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會審批及公布。

港隊將於6至7月先後出戰杜尚別柔道大獎賽（6月2日至4日）、柔道大滿貫（6月16日至18日）、尼爾美非洲公開賽（6月24日至25日）及台北亞洲公開賽（7月1日至2日），其後計劃到廣州集訓6個星期。有望繼2018年後第二度出戰亞運的徐淑琪表示，「年初我的前十字韌帶斷裂，但經休息及復康治療後，4月已復出參加國際賽並取得第3名，所以都對自己有信心。之前疫情打亂我們的訓練計劃，現在多比賽，有助我們累積實戰經驗，有助備戰，今屆目標是衝擊獎牌。」

至於去年在亞洲公開賽勇銀牌的梁寶心同樣面對膝蓋傷患問題，她表示原打算撐到杭州亞運之後才處理，惟亞運延期一年，讓她有時間專心養傷，她預計於7月台北公開賽復出：「右膝一直有勞損性傷患，之前爭奧運及其他比賽都是靠物理治療舒緩，但去年傷勢變得嚴重，連上落樓梯都有困難，經過多月治療後，近期訓練情況有好轉，所以決定再去比賽。」

為備戰亞運，香港柔道隊不但邀請了摔跤教練提供特殊技術練習，最近亦邀請蒙古籍教練Ganbaatar Odbayar擔任客席教練，於7月10日至9月9日期間協助港隊。這位前蒙古奧運中量級代表曾奪2017年世錦賽銅牌，以及2014年亞運銀牌，對於新教練加入港隊，李玨穎表示期待：「我有看過他的比賽，的確是很有實力的選手。蒙古的柔道特色會加插蒙古摔交元素，有好多近身攻擊，這正正是我們需要的技術。因為我們的打法較像日本傳統打法，距離較遠，面對近身攻擊時會不懂如何反應，吸收伊朗摔交教練和蒙古教練的意見，相信可令我們打法更全面。」

李玨穎於2021年香港中文大學體育系畢業後，現於理工大學攻讀研究課程，他表示會努力維持訓練量，期待第二次出戰亞運：「2018年我只是大學生，還是全隊年紀最小一個，那時只想擴闊眼界，這幾年技術和心態都變得成熟，希望可以拿到前5至7名。」

獲中國香港柔道總會提名出戰杭州亞運的運動員名單：

女子48公斤以下級別：王嘉莉

女子52公斤以下級別：徐淑琪

女子57公斤以下級別：楊諾琳

女子63公斤以下級別：梁寶心

男子60公斤以下級別：黎耀朗

男子66公斤以下級別：劉樂添

男子73公斤以下級別：麥康年

男子81公斤以下級別：李玨穎