祖高域網絡上最多負評　法網要搵AI防護

法網剛剛開打，「泥地王」拿度今屆因傷缺陣，令祖高域成為奪標熱門之一，但這位塞爾維亞名將竟然是網絡最令人討厭的球員，而為了防制球員受到網絡欺凌，法網今年也首度為球員提供AI防護機制。

據《世界體育網路》(World Sports Network）最近進行了一項研究統計，在Twitter及Facebook等各社交平台上的評論作分析，祖高域是網壇獲得最多負評的球手，大約有15％的Twitter是對祖高域有負面情緒，11%的Facebook則對他有憤怒的反應。

至於僅次祖高域的是希臘名將西西帕斯，在Twitter大約有15％是負評，但Facebook有7％，就比祖高域好一點；反觀，網絡上唔乞人憎的是英國「一哥」的諾迪，他在Twitter的負評僅有4％，而Facebook只有1%。

相比男子球員，女網球手受到網絡霸凌的比例更高，白羅斯的莎芭蘭嘉是最多負評的女將，Twitter有15%及Facebook有5％。而據WSN的統計顯示，女子網球WTA的前6種子，平均負評為8.6％。

法網為免參賽球員受到網絡欺凌，今屆提供更大的保護機制，他們為所有球員提供Bodyguard.ai工具的權限，以保護球員在法網期間免受騷擾。