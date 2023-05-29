女足粉絲團　「車女」挫大埔闖關　足總盃4強誕生

賽馬會女子足球聯賽足總盃周六（27日）進行8強爭奪，幾支甲組勁旅包括車路士足球學校（香港）及傑志都順利晉級，至於和富社企就同乙組球隊屯門鬥至互射12碼，才分出勝負。

甲組前列分子「車女」於足總盃8強遇上大埔，雙方在青衣東北公園球場對壘。其中「車女」的港隊代表梁匡蕎就成為主角，這位年輕前鋒28分鐘接應隊友長傳，窄角度起腳入網，為「車女」搶得領先優勢。下半場72分鐘，梁匡蕎殺入禁區擺脫對手後衞，再冷靜射入，為「車女」鎖定2比0勝局。

同一場地較早開波的和富社企對屯門，戰況就更為緊湊。和富社企早段有繆凱琳犯手球，被球證直接出示紅牌驅逐，令球隊餘下賽事要以10人應戰，雙方法定時間互交白卷。最終和富社企在互射12碼階段，以4比3擊敗屯門，成功闖關，於4強將會挑戰「車女」。至於傑志就以4比0擊敗頌恩公民，將會與淘汰大聯盟足球學院的港會，爭奪決賽席位。

賽馬會女子足球聯賽足總盃8強戰果

傑志 4比0 頌恩公民

屯門 0比0（3比4）和富社企

港會 1比0 大聯盟足球學院

車路士足球學校（香港） 2比0 大埔