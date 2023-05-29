英甲升班附加賽決賽，班士利同錫周三喺溫布萊球場對壘，爭奪升上英冠最後1個席位。鍚周三喺附加賽4強死過翻生，落後4球都可以神奇反勝，全隊球員士氣高昂，今場會食住個勢強攻班士利，好大機會再上演大手交易，中位數2.5球入球大可以放心捧場。（有線601、661台周一晚10時直播）

貓頭鷹錫周三喺聯賽排第3位，僅僅錯過直接升班資格，佢哋喺附加賽贏得好驚險，首回合對彼德堡慘吞4蛋，勢估唔到次回合連追4球，最後仲喺互射12碼贏埋，呢啲神奇反勝對球隊士氣有極大幫助。由戴倫摩亞執教嘅錫周三踢法進取，近8仗有7場總入球開3球或以上，當中6仗順利贏波，可見主攻戰術成效極佳，相信今場會保持呢種進取踢法。

班士利喺4強1球淘汰保頓，但佢哋近況其實麻麻，近5場比賽只得1勝，而且合共失咗10球，防守畀唔到人信心。不過班士利今季聯賽曾經「雙殺」錫周三，包括喺3月以4比2大破對手，證明鬥攻都未必輸蝕，今仗一樣有信心同錫周三駁火，開入球大機會大大提高。