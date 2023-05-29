西維爾波飛滯銷　羅馬球迷搶住要

今屆歐霸盃決賽西維爾對羅馬安排在匈牙利布達佩斯舉行，尚有幾日開波，傳媒發現分配畀西維爾嘅門票竟然賣唔晒，仲有大約2000張尚未售出，羅馬一方知道後群情洶湧，用盡各種方法搶購。

《羅馬體育報》報道，今屆歐霸盃決賽場地普斯卡斯球場，可容納6.7萬人，西維爾及羅馬雙方球迷各獲分配1.55萬張門票，羅馬一方門票在開售1小時內搶購一空，不過西維爾方面門票就遲遲未賣晒，至今只售出1.3萬張，剩番約2000張門票待售。

見到有波飛剩，好多未買到門票嘅羅馬球迷都好激動，用各種方法希望買到設於西維爾球迷區內嘅門票，準備買飛佔領部份西維爾球迷區看台，為羅馬打氣。

羅馬官方亦已準備當晚在主場奧林匹高球場大螢幕直播歐霸盃決賽，4萬張主場門票已告售罄，可見羅馬球迷有幾重視，同西維爾球迷嘅冷淡形成強烈對比。有網民指出，西維爾6次贏得歐霸盃，搞到歐霸盃另一個名叫做「西維爾盃」，球迷贏到麻木晒，面對羅馬球迷搶飛都唔太上心。