阿根廷出場費500萬美元　保證美斯上陣45分鐘

阿根廷6月到訪中國踢表演賽細節陸續曝光，內地傳媒披露，阿根廷出場費高達500萬美元(約3900萬港元)，保證球王美斯至少上陣45分鐘。

《內地體壇經濟觀察》報道指，阿根廷收取500萬美元出場費屬基本收費，其他收費包括門票分帳、轉播費，以及其他商業收益，作為新鮮出爐世盃冠軍，又在中國擁有大量球迷，呢個收費唔過份。

知情人士透露，賽會原定計劃透過央視網進行按次收費賺取收入，不過阿根廷着重傳統電視轉播權收益，同賽會睇法唔同，又因為國內版權價格太低，加上盜版盜看問題，雙方就轉播分帳談判陷入僵局。

報道又披露今次比賽並非由東道主中國隊落場迎戰阿根廷，改為由澳洲出戰，原因是主辦單位並非體育專業機構，對於比賽審批及流程欠缺經驗，事前未有向中國足協請示及得到回覆確認，卒之搞到國足無緣應戰，要改由澳洲隊上陣。阿根廷今次亞洲之旅，6月15日在北京對澳洲，6月19日在雅加達對印尼。