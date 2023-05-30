坦哈格專訪談組軍大計：預埋格連活特！

英超煞科後，各路雄師開始進入組軍模式，將會出戰英足盃決賽嘅曼聯，領隊坦哈格日前接受《泰晤士報》專訪講組軍大計，佢坦誠表示門將迪基亞同中堅哈利馬古尼位置尷尬，去留成疑。不過最爆嘅係，坦哈格首次公開談及年初被撤銷強姦等指控嘅格連活特，讚佢過往已證明自己能力，暗示球隊或有佢嘅位置。

21歲嘅格連活特去年1月被指虐打女友，被警方控告涉嫌強姦、傷人同控制他人等罪，不過今年2月獲撤銷指控，曼聯隨即發聲明話會內部調查，暫時繼續停賽停操，當時坦哈格只係話：「我冇嘢講，球會聲明已經講晒。」不過呢位荷蘭教頭喺周二(30日)《泰晤士報》專訪，就罕有咁作出強烈暗示。

被問到前鋒增兵問題，坦哈格表示：「我哋喺拉舒福特之外，需要另一個人去分擔入球責重，格連活特以往已經證明自己有做曼聯前鋒嘅能力，不過關於佢重返球隊嘅決定，並唔係由我話事。」格連活特17歲開始為曼聯上陣，停賽前為「紅魔鬼」踢過129場入35球，仲入選埋英格蘭國家隊，實力不庸置疑。

關於兩大老臣迪基亞同哈利馬古尼嘅前途，坦哈格直指迪基亞就算續約，都唔一定會係正選：「我相信佢會留低，但我唔保證佢係正選，每個位置都一定要有2個球員競爭正選位置。」坦哈格更直指哈利馬古尼要為去留做決定：「我滿意佢嘅表現，但佢依家嘅情況冇人會覺得開心，(去留)唔止係我嘅決定，亦係佢嘅決定。」