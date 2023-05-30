曼聯頒獎禮　拉舒福特擸2大獎媲美傑斯

曼聯周二(30日)舉行22/23球季年度頒獎禮，今季55場比賽攻入30球嘅前鋒拉舒福特，眾望所歸成為大贏家，佢連擸曼聯足球先生同球員先生兩大獎項，亦係自1988年嘅傑斯之後，首個曼聯青訓產品贏得晒曼聯足球先生獎。

曼聯全體職球員都盛裝出席今次頒獎禮，不過大贏家只得拉舒福特，佢獲獎後表示：「我覺得好光榮，已經好長時間冇曼聯青訓贏呢個獎，所以我份外光榮，希望之後會有更多年輕球員都可以分享我呢個感覺。我要多謝隊友、職員，冇佢哋我唔會有呢個成績。」

拉舒福特目前仍然同曼聯斟介續約，「紅魔鬼」早前啟動佢合約內自動續約1年條款，依家合約到2024年完結，坦哈格話有信心可以同呢位英格蘭國腳續約。另外，巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯喺歐霸盃對巴塞隆拿嘅入波，被選為曼聯今季最佳入球。

近10季曼聯足球先生

2023●拉舒福特

2022●迪基亞

2021●勞基梳爾

2020●安東尼馬迪爾

2019●勞基梳爾

2018●迪基亞

2017●路爾斯華倫西亞

2016●基斯史寧摩

2015●迪基亞

2014●迪基亞