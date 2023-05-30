去意已決　歐霸決賽成摩連奴告別戰

今屆歐霸盃決賽將於6月1日凌晨開波，西維爾對羅馬，盛傳一旦羅馬失冠，教練摩連奴就會立即辭職，就算捧盃，亦未必留任，所以今仗好大機會成為呢位60歲葡萄牙名帥嘅告別戰。

根據意大利媒體爆料，羅馬確定無緣意甲前4位之後，摩連奴已經決定今夏離隊，由於佢將於意甲煞科戰對史柏斯亞停賽，意味今仗歐霸盃好可能成為佢最後一次親自率領羅馬比賽。

雖然如果羅馬贏得歐霸盃冠軍，亦可以參加下屆歐聯，但摩連奴考慮到自己執教2年以來，球隊始終無力挑戰意甲錦標，由於羅馬無力收購星級猛將，預料下季亦難以喺聯賽取得突破，更加唔好話要問鼎歐聯錦標，所以「寸王」希望提早1年解約。

其實摩連奴想離開羅馬，好大程度上由於受到巴黎聖日耳門(PSG)垂青，一直有傳呢支法甲冠軍計劃邀請佢執教，由於PSG財力雄厚，可以斥巨資畀「寸王」增兵爭奪歐聯錦標，對於摩帥有好大吸引力。

至於摩連奴離開羅馬前，可唔可以帶領球隊奪得歐霸盃冠軍，留下美好回憶，大家拭目以待。