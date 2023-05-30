熱火搶七大勝塞爾特人　占美畢拿當選東決MVP

塞爾特人連追三場，把戰線拖入「搶七」，最終還是未能創造奇蹟。熱火憑著占美畢拿和Caleb Martin合力攻入54分，以103：84大勝對手，成為史上第二支殺入決賽的八號種子，將與金塊爭奪冠軍。

塞爾特人回到主場「搶七」，但達頓開局不到一分鐘已扭傷腳踝。帶傷上陣的他手感平平，全場13投5中，只有14分，另一球星謝倫布朗23投8中，僅得19分，還有8次失誤。

相反熱火火力全開，畢拿交出28分7籃板6助攻3偷波的全能表現，Caleb Martin取得26分10籃板，艾迪巴約也貢獻「雙雙」12分10籃板，在第四節一度拉開23分，令TD花園鴉雀無聲，只能看著南灘大軍捧走東岸冠軍。

熱火成為1998-99年的紐約人後，史上第二支殺入決賽的八號種子，畢拿厥功甚偉，於七場系列賽場均取得24.7分7.6籃板6.1助攻和2.6偷波，獲選東決MVP。值得一提的是，熱火與塞爾特人去年東決同樣鬥到「搶七」，當時畢拿射失關鍵三分，令熱火慘遭淘汰，他表示：「明年我們會回到這裏，在同樣情況下完成任務。」如今說到做到，且看能否延續「黑八傳奇」，一舉奪冠。