港超聯　「宜嘉」同標準流浪簽新約

港超球隊標準流浪周二（30日）透過Facebook專頁，宣布與隊長林嘉緯、副隊長盧均宜簽訂新合約。

林嘉緯及盧均宜過去一季作為主力，帶領流浪取得聯賽第3名，總監李輝立在兩位簽約後表示：「會方一向支持球員選擇適合佢哋發展足球事業嘅環境，願意爭取球員留下但唔會強求。我很高興兩位經驗豐富嘅球員決定留效、繼續帶領隊友，他們喺青年球員時代已效力球隊，睇住佢哋着流浪波衫比賽，總係有一種親切感。」

林嘉緯為留隊繼續領軍感到高興，他說：「球隊攞到『亞冠盃』外圍賽參賽資格，係全隊上下努力嘅成果，很高興我能參與其中，相信呢個契機將為球會帶來非常正面嘅影響。」他續稱，球隊在過往一季累積了一批支持者，對此成果也感到欣慰：「當中有唔少支持者係學院、青年梯隊成員同家長。安排佢哋去睇比賽嘅原意，係為咗加強球隊凝聚力同歸屬感，依家有少許成果都頗感高興。」

盧均宜則表示球隊難得爭取到亞冠外資格，留效不只希望想繼續協助球隊爭取佳績，亦想挑戰自我：「我相信自己仲有能力踢落去，所以都想試試能否堅持多幾年，呢個將會係我嘅目標。」