祖高域闖法網次圈　寫政治字句惹爭議

周一（29日）法國網球公開賽，塞爾維亞球星祖高域以直落3盤淘汰Aleksandar Kovacevic，晉級次圈，但賽後在攝影機鏡頭寫下政治字句，引起爭議。

27歲的美國球手Aleksandar Kovacevic，從小已是祖高域粉絲，曾於2005年美網與之合照。不過祖高域未有手軟，以6：3、6：2連下兩城，第3盤才被破發，被迫「搶七」，幸好及時調整，以7：1大比數勝出，盤數3：0晉級次圈。

祖高域晉級是意料中事，但他在攝影機鏡頭寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，停止暴力」字句，引起爭議。科索沃和塞爾維亞一直存在主權爭議，前者在2008年宣布獨立，但不被塞裔承認。近日塞裔因不滿阿爾巴尼亞裔當選鎮長，發動抗議，與警方爆發衝突。

「我覺得有義務支持人民。沒有人知道科索沃未來會怎樣，但這種情況下和平是最重要的。聽說社交媒體上很多人批評我的舉動，或許我會面臨處罰，但再來一次，我也會這樣做。」祖高域說。法網回應不會處罰祖高域：「大滿貫賽事沒規定球手能說什麼，法網不會就此發表任何聲明。」