分組賽全勝冇失波　美國上盤捧得過

世青盃16強，於分組賽未嘗考驗嘅美國U20，將會遇上新西蘭U20。美國U20喺分組賽3戰全勝，而且一球不失，穩健後防成為關鍵。新西蘭U20只能以A組第3名出線，球隊近3屆均殺入淘汰賽，但同樣於16強止步，今屆難逃「16強魔咒」，美國U20上盤捧得過。（周三凌晨1時30分開賽）

美國U20分組賽3戰全勝，除了因對手實力較弱，佢哋滴水不漏嘅防守至為關鍵。效力皇家蘇斯達B隊嘅後衞莊拿芬高美斯不單防守力強，更喺首場分組賽入波，射入全場唯一入波擊敗厄瓜多爾U20，除此之外，門將加比爾史路連拿上年被車路士簽入，極具潛力。

今場美國仲有個好消息，効力禾夫斯堡嘅奇雲柏利迪斯完成德甲後將會歸隊，美國前線實力將更上一層樓，有望於世青盃行得更遠。

新西蘭陷「16強魔咒」

新西蘭U20只能以A組第3名出線，睇番足智彩冠軍賠率，將佢哋列為200倍大冷門，就知球隊實力始終差啲，最大問題係佢哋近年都陷入「16強魔咒」，球隊近3屆均殺入淘汰賽，但同樣於16強止步，今場遇正弗到震嘅美國U20都好難爆冷，捧上盤。