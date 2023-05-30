免費直播球賽　J League執行董事：港人有得睇

【日職孖T遊】日本職業足球聯賽（J League）從1993年成立至今已30年，記者周二（30日）有幸採訪J League執行董事（海外事務）相田鐵彌，他透露今季決定在某些地區安排YouTube免費直播部份球賽，目的是為了讓身於未有轉播權的地區的球迷，都能觀賞球賽，包括香港。

由本季開始，J League每周會在YouTube放上部份賽事的直播，相田鐵彌認為這個安排能令未有轉播權的地區的球迷，也能觀看賽事：「泰國已經有頻道轉播J League，我們不會當地YouTube放上直播；但香港未有電視台播放賽事，所以香港球迷可以利用YouTube收看賽事。」

談到在這30年間征戰日職的外援，相信不少香港球迷會立刻數出連尼加，恩尼斯達，科蘭及普度斯基等家喻戶曉的名字，相田鐵彌表示不時有外國頂級球員對向世界各地推廣聯賽有對極大作用，並以恩尼斯達作例子：「雖然恩尼斯達快將離隊，但他已令更多人認識J League，有球迷特意觀看神戶勝利船的賽事，就只為見恩尼斯達一面，如果當初這位西班牙中場沒有出戰日職，相信較難邀請巴塞隆拿來日本友賽。」

J League發展多年，逐漸受不同國家球迷認識，相田鐵彌形容聯賽發展相當成功，不過他居安思危，觀察到本地球迷數量正在下降，因此決心吸納更多來自亞洲各國的球迷：「J League只運行30年，成功擴大球迷基礎，但J League在本土的受歡迎程度有所下滑，因此我覺得有需要吸引更多亞洲球迷觀看賽事。」

適逢J League今年踏入第30周年，相田鐵彌表示已推出一系列宣傳活動，包括邀請有超過6千3百萬人追蹤足球平台433製作影片，433早前亦舉行抽獎活動，送出有巴西名宿薛高的親筆簽名球衣，慶祝J League 30周年。