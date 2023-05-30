香港時隔9年再辦壁球個人亞賽　港隊主場爭牌

「第22屆亞洲壁球個人錦標賽」將於6月6日至10日假香港壁球中心舉行，賽事有多名亞洲好手參賽，被視為亞運前哨戰之一，港隊將派出12名選手出戰，力爭主場踏上頒獎台。

這是繼2014年後，香港再主辦亞錦賽，吸引共15個國家及地區77名選手參賽，包括：香港、中國、印度、伊朗、伊拉克、日本、南韓、中國澳門、馬來西亞、菲律查 、新加坡、斯里蘭卡、泰國及中華台北。

男子組方面，衛冕的馬來西亞球手吳安仁（世界排名20）被列為頭號種子，至於上屆季軍、香港排名第一的劉子均為2號種子，港隊另派出梁子軒、鄧銘漮、黃祉謙，以及首度出戰的黎卓楠和鍾逸朗。

女子組方面，世界排名19的日本球手渡邊直美為頭號種子，上屆季軍兼香港排名第一的何子樂為2號種子，港隊另有3名女將參賽，包括：陳善鈺、衞冕的湯芷穎、李嘉兒和首次參賽的鄭雅晴和馮靖晞。世界排名4的湯芷穎表示：「今次主場出擊，有更多時間準備，希望可以把握這個機會。」

香港女子壁球隊上屆亞運勇奪金牌，歐詠芝和陳浩鈴退役後，港隊現時排名最高球手為世界排名24的何子樂明言：「港隊今屆目標仍然是獎牌，但我們先不去想甚麼顏色。今屆亞運感覺頗不同，上屆我『拍住』兩個師姐，有她們帶領，今屆大家都很平均，今年自己的狀態不錯，特別在一月擊敗了世界排名第6的英國選手Sarah-Jane Perry後，信心大增。」她透露，香港隊完成亞錦賽後，將進行為期至少8星期的訓練，8月計劃出戰2站白金賽事，提升比賽狀態。

杭州亞運新增壁球混雙項目，港隊亦將於6月派出3對組合（鄧銘漮/湯芷穎、黎卓楠/鄭雅晴及黃祉謙/李嘉兒）出戰亞運測試賽，以了解對手和比賽場地。