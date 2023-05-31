馬迪爾受傷無緣英足盃決賽 或焗用不射之男

曼聯出戰6月3日晚英足盃決賽對曼城前夕，傳來噩耗，前鋒安東尼馬迪爾因為受傷，無緣今場大戰，加上翼鋒安東尼馬菲奧斯養傷，令紅魔鬼鋒線人腳即時捉襟見肘，領隊坦哈格或要焗用唔識入波嘅「不射之男」韋格賀斯擔任正選，想攻破曼城防線恐怕難上加難。

曼聯發表聲明，指安東尼馬迪爾喺上仗英超煞科戰對富咸，整傷腿筋，肯定無法踢英足盃決賽。呢位27歲法國國腳屬於出名「玻璃腳」，近年經常受傷缺陣，但季尾表現不俗，近4次上陣入2球，奠定正選位置，佢喺英足盃「曼市打吡」前夕，突然受傷，無疑打亂坦哈格嘅部署。

安東尼馬迪爾收咧之後，坦哈格有2項鋒線排陣選擇，最大可能係將擅長踢左翼嘅拉舒福特推前入中路，擔任正箭頭，並用18歲新星阿歷真度加拿祖踢正選左翼。

其次係直接用韋格賀斯填補安東尼馬迪爾嘅正選位置，但呢位30歲荷蘭國腳自1月以借用身份加盟曼聯以來，上陣30場僅入2球，因而被網民嘲諷為「不射之男」，佢亦由原本深受坦哈格重用，逐漸淪為大後備。

不過，鑑於曼聯目前鋒線人腳選擇有限，加上韋格賀斯擅長前場壓逼對手，面對攻力強大嘅曼城，紅魔鬼需要加強逼搶能力，韋格賀斯或者可以大派用場，問題係佢把握入球能力始終較低，難免會削弱曼聯攻力。

值得一提，曼聯已經決定放棄向般尼買斷韋格賀斯，意味今仗將成為佢嘅告別戰，隨時有驚喜演出都唔奇。