曼聯有福 哈利卡尼表明只想成「魔」

曼聯收購熱刺射手哈利卡尼，取得重大進展，根據英國《太陽報》爆料，呢位29歲英格蘭國腳向會方表明，無意去海外其他聯賽搵食，若然今夏唔將佢出售畀曼聯，就會選擇留隊，等到明年約滿以自由身走人，令熱刺人財兩失，實行一拍兩散，呢支倫敦勁旅或被逼提早畀哈利卡尼成「魔」。

由於哈利卡尼一直打算離開熱刺，加盟一支具爭標實力嘅球隊，傳出曼聯、拜仁慕尼黑、皇馬、巴黎聖日耳門都希望簽入呢位「入球機器」。根據英國《太陽報》最新消息，哈利卡尼唔想離開英超，亦唔會做「叛徒」轉投另外2支倫敦球會車路士同阿仙奴，加上曼城、利物浦冇需要重金收購前鋒，佢選擇有限之下，惟有下定決心加盟曼聯。

雖然熱刺班主利維唔想將哈利卡尼出售畀其他英超勁敵，但考慮到哈利卡尼立場堅定，同埋必須顧及球會經濟利益，相信會接受曼聯收購要求。

哈利卡尼今季英超上陣38場射入30球，僅次於神射手獎得主艾寧夏蘭特(36球)，佢效力熱刺14年以來，各項賽事上陣435場入280球，屬於球會史上最多入波球員，可惜一直未捧過盃，令佢意興闌珊，想轉會求突破。