曼城先聲奪人　哥迪奧拿奪2項最佳領隊殊榮

哥迪奧拿囊括今季英超最佳領隊及由英國聯賽領隊協會頒發的年度最佳領隊殊榮。

曼城今季奪得英超冠軍，並打入歐聯及英足盃決賽，領隊哥迪奧拿居功厥偉，呢位52歲名帥順理成章橫掃頒獎禮，囊括今季英超最佳領隊，以及由英國聯賽領隊協會頒發嘅年度最佳領隊殊榮，為6月3日晚英足盃決賽對曼聯壯聲勢。

曼城季尾發力反超前阿仙奴奪得英超冠軍，領隊哥迪奧拿亦繼2017/18年、2018/19、2020/21年度球季之後，第4次當選英超最佳領隊，絕對實至名歸，史上僅次於11次獲獎嘅曼聯傳奇主帥費格遜。值得一提，曼城前鋒艾寧夏蘭特早前已當選今季英超最佳球員，「藍月亮」將帥威到盡。

至於由英國聯賽領隊協會頒發嘅年度最佳領隊獎項(LMA's Manager of the Year)，就更加架勢，因為係由英格蘭各級聯賽球隊嘅主帥投票選出，極具公信力。哥迪奧拿繼2017/18年、2020/21年，第3次獲此殊榮，追平莫耶斯，僅次於5次獲獎嘅費格遜。