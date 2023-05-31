外界睇死熱火　金塊主帥：忘記種子排名

NBA總決賽周五（2日）展開，由西岸龍頭金塊對東岸8號種子熱火，金塊主帥Michael Malone強調，必須把種子排名拋諸腦後，並視之為生涯最大挑戰。

金塊有兩屆MVP祖傑、梅利和Michael Porter Jr.坐鎮，今季打出53勝29負，以西岸龍頭身份打入季後賽，連挫木狼、太陽和湖人，隊史首次殺入總決賽。而熱火今季起起伏伏，只取得44勝38負，經附加賽打入季後賽，自此開啟「黑八傳奇」，接連淘汰奪標大熱公鹿和塞爾特人，成為史上第2支殺入總決賽的8號種子。

一如既往，熱火不被外界看好，但金塊主帥Michael Malone不認同：「這是NBA總決賽，已經無關種子排名了。那些覺得金塊會輕鬆過關的人，我不知道對他們說什麼。」他形容這是生涯最大挑戰：「我們試圖贏下隊史首個冠軍，絕對是我們做過最難的事。」

金塊自5月23日橫掃湖人後，已休息8天，但Michael Malone一直關注熱火「戰神」占美畢拿表現：「畢拿和其他球員最大分別，是他的鬥心與無止境的進攻。熱火去年東決輸了，畢拿說過會捲土重來，結果今年真的帶隊重返總決賽。這真的很酷。」