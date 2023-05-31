法網爆大冷！麥維迪夫不敵「二打六」首圈拜拜

法網一直都是爆冷溫床，周二在男單首圈即出現大冷門，世界排名第2的俄羅斯名將麥維迪夫，與由外圍賽晉級的巴西「二打六」韋特苦戰五盤後落敗，提早出局。

剛在法網前贏得羅馬大師賽、捧走個人首個泥地冠軍的麥維迪夫，本應狀態甚勇，並有挑戰重返世界第1，然而周二首圈遇上世界排名172位兼由外圍賽晉級的巴西球手韋特(Thiago Seyboth Wild)，爭逐了４小時１５分鐘，卻以6比7(5比7)、7比6(8比6)、6比2、3比6、4比6落敗，遭遇「一輪遊」，並提前宣布無緣爭標。

23歲的韋特今年未試過參加巡迴賽比賽，賽後相當興奮:「我在少青時期常常睇麥維迪夫比賽，並希望可以擊敗他，今天令我夢想成真。」他續稱:「我不斷嘗試用正手抽擊對抗他，效果不俗；這一刻我難以言喻獲勝心情，我真是超級開心，應該是生涯中最興奮的一日。」

至於常說「最憎」泥地的麥維迪夫賽後坦言提早結束泥地賽季反而有點「開心」：「今日在場館內又大風又乾，在第三盤我滿口都是泥，我不喜歡這種感覺。」麥維迪夫的出局是今屆法網至今最大的爆冷賽果。

一年前在法網4強遇上嚴重受傷需要坐輪椅離場的德國名將沙華列夫，重返巴黎賽場並在首圈以 7比6（8比6)、7比6(7比0)、6-1擊敗南非的 夏利斯（Lloyd Harris），順利晉級；他賽後也重提去年的經歷:「能夠重回這裡感覺真好，我真是很失望（去年）以這個方式結束比賽，但很感恩有大批球迷在我背後，在這裡實在充滿樂趣。」

至於女單方面，爭取衞冕的施華德則耗時１小時13分鐘，以直落兩盤6比4、6比0淘汰西班牙的芭莎；然而18號種子的白羅斯名將艾珊妮嘉則以6比2、3比6、4比6不敵加拿大女將安德莉絲高，首圈止步。