【獨家】採訪球員教練試埋限定拉麵　柏雷素爾冇得頂！

早前觀賞了川崎前鋒對柏雷素爾的日職聯賽，記者周二（30日）來到日立柏足球場附近的訓練場，親身一睹柏雷素爾日常操練，找來主力細谷真大及主帥井原正巳接受訪問之餘，仲試食拉麵。此外，記者更去到浦和紅鑽主場埼玉2002體育場參觀，並有幸採訪J.League執行董事（海外事務）相田鐵彌，大談日職發展大計，行程同內容超級豐富！

●李浚湣、鄧文滔日本直擊

上仗兩球不敵川崎前鋒的柏雷素爾，近4場聯賽未嘗一勝，暫時僅排第15位，球隊收拾心情，昨日於主場日立柏足球場附近的訓練場操練，積極備戰周六（3日）對北海道札幌岡薩多的硬仗，更特意開放予球迷到場觀看。今課訓練內容相對簡單，主要以傳球、小型鬥波為主，部分外援更提早休息，操練約個半小時便完結，而一眾球員們在收操後，亦對粉絲合照、簽名的要求來者不拒，相當貼心。

細谷真大難忘「U23亞洲盃」鬥港隊

練習過後，前鋒細谷真大及新帥井原正巳更接受本報記者獨家訪問；年僅21歲的細谷真大今季已在聯賽射入4球，成為陣中首席射手，他希望繼續爭取更多入球，幫助球隊提升排名。踏入第5季征戰日職的他，又不忘透露自己未來目標：「之後5季我需要繼續進步，努力訓練及在比賽上證明自身實力，希望可以獲得日本隊主教練的青睞，成為大國腳。」

細谷真大於2021年曾隨日本出戰「U23亞洲盃」K組外圍賽，並在最後一仗大炒香港隊4球時埋齋，他表示仍對該場比賽記憶猶新：「港隊表現不算太差，部分球員的技術、傳球能力亦不俗，只不過我們在『五五波』爭奪上相對佔優。感謝香港球迷對我和柏雷素爾的支持，希望之後能夠有機會再在『亞冠盃』與香港球隊相遇吧！」

主帥井原正巳盼重返勝軌

至於剛接任主教練一職的日本名宿井原正巳，暫時各項賽事領軍3場錄得1和2負，他承認球隊表現未如理想，需要時間帶領球隊重返勝軌：「我正極力尋求首勝，但當然並非易事，現階段希望可先加強球隊的凝聚力、信心，並盡快讓球員適應我的戰術。」最後井原正巳特意以「大家好」向香港球迷打招呼，並承諾球隊將會竭盡全力爭取反彈。

值得一提，記者在操練後到了球場外一間以柏雷素爾為主題的「珍來拉麵店」，試食期間限定、在碗中寫上「No Reysol, No Life」的咖喱拉麵，盡顯球迷對球隊的支持！