世青盃16強重頭戲　英意大駁火

U20世盃(世青盃)16強重量級大戰，E組首名出線嘅英格蘭U20惡鬥D組次名意大利U20，兩大歐洲名牌實力旗鼓相當，而且都係擅長進攻踢法，過去5次交鋒有4次總入球開3球或以上，今場一於博2.5球入球大！(周四清晨5時開賽)

英格蘭U20係2017年冠軍，今屆亦以歐洲冠軍身份出席，當然會以冠軍為目標。「小三獅」喺分組賽頭兩輪都順利贏波，上仗喺鎖定首名資格下，收起半隊正選先被伊拉克U20悶和，養精蓄銳踢淘汰賽。英格蘭U20陣中有利安戴納、史加歷等曾經喺英超上陣嘅前鋒，質素唔使懷疑，具備搶攻本錢。

意大利U20今屆踢得極具侵略性，小組首仗曾經3比2擊敗南美勁旅巴西U20，效力英冠雷丁嘅卡沙迪更加係今屆最搶眼新星之一，呢位狀態巔峰嘅攻擊球員，3場分組賽攻入4球，令意大利U20踢出悅目進攻。英、意兩軍都屬於攻強於守球隊，今仗博2.5球入球大穩陣。

直播表

周四1:30am 世青盃 巴西U20 Vs 突尼西亞U20

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周四1:30am 世青盃 哥倫比亞U20 Vs 斯洛伐克U20

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周四3:00am 歐霸盃 西維爾 Vs 羅馬

Now 643、613

周四7:30am 美職 華盛頓聯隊 Vs CF蒙特利爾

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周四7:30am 美職 紐約城 Vs FC辛辛那提

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周四8:30am 美職 FC奧斯汀 Vs 明尼蘇達聯

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周四8:30am 美職 肯薩斯體育會 Vs FC達拉斯

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周四9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 洛杉磯銀河

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周四10:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 聖荷西地震

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周四10:30am 美職 溫哥華白帽 Vs 侯斯頓戴拿模

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