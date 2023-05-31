佐藤壽人：紅鑽主場折「箭」搶分

浦和紅鑽上周六作客以2比0擊敗京都不死鳥後，近11場聯賽只輸過1場，表現相當好。最近他們也獲得亞冠盃冠軍寶座，奪標關鍵及在日職近況表現出色，絕對要歸功於球隊既穩固又具組織性的後防。

究竟浦和紅鑽今仗會有多少製造入球機會的時間，將取決於他們能否突破廣島三箭的壓迫，而興梠慎三的控球能力有可能成為勝負關鍵。

廣島三箭上周末以1比0小勝湘南比馬，終止球隊聯賽兩連敗劣績。球隊前一仗於聯賽盃的賽事中落敗而回後，監督米高史基比於擊敗湘南一戰中作出了幾個球員調動，而幾位獲得正選上陣的球員盡顯爭取表現的飢餓感，並協助球隊取得最終勝利。究竟今仗監督米高史基比會排出怎樣的正選11人，將會令人感到相當有趣。

他們對上6場比賽，平均每仗只能攻入僅僅1球，我認為森島司今仗有可能成為球隊的主要威脅。如果他們的中鋒球員能夠迫使浦和一對中堅的位置墮得更深的話，那麼森島司絕將有能力在這些空間爭取入球。

雙方防守力強勁，絕不輕易讓對手取得入球。勝負有可能取決於死球攻勢之上，但我認為最終兩軍將會打成平手，握手言和。