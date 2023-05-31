希亞路：西維爾料憑互射12碼捧盃

西維爾曾6次殺入歐霸盃決賽並捧盃而回，而羅馬教練摩連奴多年來5次躋身歐洲球會賽決賽也能夠悉數奪得錦標，所以今仗其中一方的豐功偉績將會被打破。

西甲勁旅西維爾自2006年起奪得最多次數的歐霸盃冠軍，其中於4強擊敗祖雲達斯更盡顯球隊充滿爭勝心。

今仗面對羅馬，我認為西維爾將會集中在邊路展開攻勢，右路的捷西斯拿華斯及奧甘波斯將可產生危險。左路方面，馬高斯阿古拿停賽缺陣，無疑會對球隊造成影響，不過其替補人阿歷士迪尼斯進攻力強勁，將會嘗試跟拜恩基爾做好串連，為中路的安尼斯利作出供應。

當然，摩連奴將會作出賽前部署去瓦解對方的威脅。他帶領的羅馬於4強首次回合都能夠成功零封利華古遜，而他也絕對是盃賽決賽的專家。

我預期羅馬的防守會保持緊密及具有組織性，而尼曼查馬迪則會於墮後中場位置，擔當破壞對方建立攻勢的角色。

前線方面，關鍵將在於羅倫素柏歷堅尼能否在西維爾的防線上找到空位，如果史賓亞蘇拿趕及傷癒復出的話，我認為他在左路會為西維爾構成問題。而譚美阿巴謙有能力在禁區內製造威脅，摩連奴將會在死球攻勢上爭取入球。

今很大機會仗入球數字將會偏細，有可能以1球分出勝負，所以兩隊門將耶辛尼保奴及魯爾柏迪斯奧絕不能夠犯錯。

我認為今仗將會打成平手，需要以互射12碼分出高低，預計西維爾最終可獲勝，並再一次捧走歐霸盃冠軍寶座。