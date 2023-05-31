熱火入總決賽激發信心　歌莉嘉芙反勝晉級

NBA 東岸8號種子熱火以場數4比3擊敗塞爾特人晉級總決賽成為全城熱話，美國19歲網球女將歌莉嘉芙在法網女單首圈晉級後，直言受到熱火和占美畢拿熱血故事啟發，為自己注入強心針。

歌莉嘉芙周二在法網首圈以3比6、6比1及6比2，反勝西班牙的瑪莎露娃晉級，賽後她在記者會上表示，熱火晉級令自己受到鼓舞：「這天起床第一件事就是看（熱火對塞爾特人G7）賽果，即時舒一口氣。今場我對自己說，如果占美畢拿在領先3比0時突然被追平也沒有慌張，那麼我輸了第一盤之後也不應感到慌張。」熱火和塞爾特人在東岸決賽上演激戰，領先場數3比0下被追回3場，最終熱火在第7戰以103比84取勝，成為繼1999年紐約人後，史上第2支殺入總決賽的8號種子球隊。

歌莉嘉芙透露，當選東岸最有價值球員的占美畢拿早在季後賽前就有信心會入總決賽：「他邀請我看季後賽，我說我看不到，因為要到馬德里、羅馬和法國比賽。他說：『好，到我們打進總決賽時，你和家人要門票的話就問我吧！』那時大家都認為熱火只得3％能進總決賽，但我知道熱火可以，因為他不是說：『如果我們打進總決賽』，而是說『到我們打進總決賽時』。」