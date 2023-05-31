【獨家直擊】佐藤壽人睇好神戶勝利船奪冠

【日職孖T遊】周三（31日）出發前往埼玉2002體育場，觀看浦和紅鑽對廣島三箭的大戰前，記者上午先把握時間與日本名將佐藤壽人進行獨家訪問。當中他除了提到自己看好神戶勝利船今季可以奪冠外，又不忘感謝香港球會肯給予日本球員機會外流。

日職暫時進行了接近一半，當中榜首位置爭持激烈，前日本國腳佐藤壽人在接受訪問時，認為今季多支前列分子實力接近，但他個人則比較看好，目前處於榜首的神戶勝利船可以奪冠：「今季各支球隊要爭冠並非易事，因為大家實力沒有太大差距；不過我稍為看好神戶勝利船，始終球隊擁有大迫勇也、武藤嘉紀及山口瑩等頂級球員，他們今季亦發揮不俗，整體戰力相對佔優。」此外，佐藤壽人同時又對近年戰續有所提升的舊球會廣島三箭讚不絕口：「三箭近年換了德國籍主教練後，踢法變得更進取，進攻速度亦明顯有所提升；另外教練喜歡起用年輕球員，的確雖然有點冒險，但他們今季做得很好，對球隊絕對屬於好事。」

香港球隊近年在亞洲賽成績出色，傑志上屆更成功闖入「亞冠盃」16強，佐藤壽人表示自己亦有留意：「上屆自己有份在日本電視台，為傑志的亞冠比賽作評術，我知道它們陣中有數名擁有日本血統的球員，而我曾在球員生涯與丹恩奴域在亞冠交手，對他亦有一定認識。」除此之外，佐藤壽人又特別提到不少日本籍球員在港超聯打滾，感謝香港球隊對他們的信任：「近年網上有很多渠道，令日本球迷可以進一步認識港超聯，當中我知道曾在日本球壇效力的神田夢實，在香港表現十分出色，對此我感到十分開心，再一次感激香港球隊肯給予他們機會。」

來到訪問尾聲，佐藤壽人希望球壇可以培育出更多新星，為日本隊於下屆世盃改朝換代做好準備，又呼籲香港球迷可以親身來到球場觀看日職賽事，以及支持所有於香港外流的日本籍球員，在他們落場比賽時落力打氣，祝願日職及港超聯可以齊齊發展得更好。