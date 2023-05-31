謝榮鍵首奪英國GT錦標賽組別冠軍

香港車手謝榮鍵代表的Sky Tempesta Racing車隊贏得英國GT錦標賽組別冠軍。（相片由公關提供）

2023年英國GT錦標賽第4輪賽事，香港車手謝榮鍵代表的Sky Tempesta Racing車隊贏得組別冠軍，這亦是車隊今季首場勝利，謝榮鍵與隊友Chris Froggatt奪冠後登上Silver-AM組別車手榜榜首。

英國GT錦標賽第4輪比賽於5月26日至28日假多靈頓公園賽道上演，謝榮鍵和隊友Chris Froggatt駕駛93號麥拿侖 720 GT3 Evo戰車出賽，但由於操控上的困難，排位賽表現令人失望僅排第16，於Silver-Am組別中排第4起跑。幸好車隊在正賽前果斷改變賽車設定，令賽車有效展現速度，謝榮鍵第一節不斷造出更快圈速，逐漸追近前方車輛。其後由隊友Chris Froggatt接棒，他亦一直保持組別領先位置，最終以第一名衝過終點。

Sky Tempesta Racing車隊贏得今季首場勝利，兩位車手亦登上Silver-Am 組別車手積分榜登上榜首。謝榮鍵期望車隊能延續強勢，於6月中旬的Snetterton雙輪比賽中爭取佳績。