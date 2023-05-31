《領跑》學員化身社區大使　近距離接觸奧運運動員

地區跑隊《領跑》之學員2022 - 2023年經歷完四十小時的恒常訓練及八區聯賽後，5月份於大型社區活動化身社區大使，近距離接觸奧運運動員！繼續身體力行，以運動回饋社會。

由凝動香港體育基金主辦，由領展 展「愛．匯聚計劃」贊助的「愛 ‧ 運動，展 ‧ 關懷」計劃為八區成立跑隊 (觀塘、沙田、將軍澳、屯門、黃大仙、東區、葵青區及北區) ，為13-18歲年輕人提供專業長跑訓練課程。課程涵蓋不同範疇，如公開比賽、生涯規劃、精神健康講座、社區路線設計等，以提升年輕人的抗逆力去面對成長的挑戰，擴闊他們的視野。參加者的運動時數將轉化為運動關懷包，贈予區內基層家庭及長者，藉此加強青年持續受訓的動力及成就感，同時推動健康生活風氣。

上月五月十三、十四日適逢母親節，凝動於樂富廣場舉行大型社區運動嘉年華 – 盡「展」活力之旅。不少家庭藉着母親節一同前往參加體能挑戰、AR運動遊戲體驗和新興運動體驗，兩日一共超過一千人參加 。當日領跑學生則化身社區大使，負責為市民大眾講解各種遊戲及對街坊推廣定期運動的重要性。

當天請來剛為人母的滑浪風帆運動員陳晞文，及兩女之父的香港長跑運動員陳嘉豪作為活星級嘉賓，與《領跑》學生競技切磋。AR體感跑步遊戲更是《領跑》學員主項活動，讓大眾前往「挑機」。首次近距離接觸奧運運動員，《領跑》學生直言非常緊張，沒想過像晞文般的水上運動員在陸地上的體能不遜！晞文則笑言指：「很多人以為水上活動運動員只在水上受訓，但其實在陸地上接受體能訓練，如跑步、做平衡訓練及掌上壓等，對水上運動員同樣重要。」

活動分為兩個區域，Zone A試玩AR體感跑步遊戲及AR戰繩機，考驗體能及耐力，同時亦設有打卡位，讓市民挑戰後一同拍照留念。而Zone B 戶外空間則提供新興運動及供市民參與家庭體能挑戰，多個項目挑戰參加者體能、力量及敏捷度，更能根據分數換取風箏、飛盤、桌上遊戲及運動手錶等不同獎品。

領跑觀塘飛鷹隊學員李芠旭當日為社區大使之一，他表示當初沒有想到除了長跑之外也能接觸到像是次嘉年華般的活動，他認為向大眾介紹領跑項目及講解社區跑路線圖非常有趣，與社區的距離拉近，可以協助活動進行令他覺得很有意義。