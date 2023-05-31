全面回勇決戰羅馬　歐霸王者戰撐西維爾冠軍

歐霸盃決賽將於周四(6月1日)凌晨假匈牙利普斯卡斯球場上演，由西維爾火併羅馬。兩隊實力非常接近，「寸王」摩連奴執教嘅羅馬歐戰經驗豐富，去年協助羅馬勇奪歐協聯冠軍，其「泊大巴」踢法出神入化，不過今次遇上最強考驗，因為西維爾係歐霸盃史上最成功球隊，6次殺入歐霸決賽全部奪冠，羅馬只能靠防守戰至最後，相信最終奪冠嘅仍然會係西維爾，捧西維爾奪得冠軍。（Now 643及613周四凌晨3時直播）

曾6奪歐霸盃嘅西維爾，最近一次捧盃已經係2019至20球季，不過當年領軍捧盃嘅盧比迪古今季因戰績低落被炒，球隊喺歐聯分組賽出局轉戰歐霸盃，接任主帥嘅文迪列巴領軍重拾佳態，西甲回到中游，喺歐霸盃淘汰賽更如有神助，連續擊敗曼聯及祖雲達斯等豪門，前線安尼斯利同拿傑迪錫合作無間，今仗雖有馬高斯阿古拿停賽，已搵到曼聯借將阿歷士迪尼斯補上，調動充裕影響不大。

摩連奴上季協助羅馬贏得歐協聯冠軍後，個人贏盡歐聯、歐霸盃及歐協聯三大賽事，上季奪冠陣容如譚美阿巴謙、羅倫素柏歷堅尼、基安盧卡文仙尼等亦跟住佢升級挑戰歐霸，仲加入咗韋拿杜姆及保羅戴巴拿等星級戰將，實力的確增強不少，不過摩帥最大問題係戰術過度保守被動，例如上圈對利華古遜，控球率竟低至28%，面對6次入歐霸決賽都贏晒、奪冠經驗同樣豐富嘅西維爾實在太蝕章，難免陷於苦戰，爭勝機會看淡。