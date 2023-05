英超、德甲圓滿落幕,而意甲、西甲同法甲亦會喺嚟緊呢個星期煞科,各位球迷要把握機會,標番個尾會喇,當然,以小博大梗係最啱Key啦!

上周同場過關最高賠率勝出項目,分別有3場賽事,日聯盃「浦和紅鑽 vs 川崎前鋒」,「川崎前鋒首隊入球 & 浦和紅鑽勝 & 開出總角球多於[9.5]球」、意大利盃決賽「費倫天拿 vs 國際米蘭」,「費倫天拿首隊入球 & 國際米蘭勝 & 開出總角球多於[10.5]球」,以及意甲「費倫天拿 vs 羅馬」,「羅馬首隊入球 & 費倫天拿勝 & 開出總角球多於[9.5]球」,3個組合都係28倍,而且同樣係反勝+角球,當中有2場關費倫天拿事,好旺場喎!

唔單止咁,嗰場意盃仲要係一炮雙響,第7位嘅「國際米蘭半場勝 & 半場總入球多於[2.5]球」都有12倍,呢個賠率係冇咁高,但勝在相對難度低好多。費倫天拿嚟緊仲有兩場賽事,分別係煞科戰對薩斯索羅、以及歐協聯決賽對韋斯咸,大家要留意吓呢兩場嘅同場過關喇!