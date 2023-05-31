利物浦陷人才危機 羅拔臣或被皇馬搶走

利物浦面臨流失人才危機，除咗4位球星占士米拿、羅拔圖法明奴、拿比基達同阿歷士張伯倫今夏約滿離隊之外，正選左後衞安德魯羅拔臣亦有可能轉會，英國《每日郵報》指西甲豪門皇馬計劃收購呢位29歲蘇格蘭國腳。

據悉皇馬教練安察洛堤不滿左閘費蘭特文迪表現，而且經常受傷，所以今季頻頻安排防守中場卡馬雲加客串左後衞，但始終並非長遠之計，「肥安」希望今夏簽入1位正宗左閘，並睇中安德魯羅拔臣。

安德魯羅拔臣2017年由侯城加盟利物浦，以助攻力強見稱，其中2018/19年球季英超貢獻11次助攻，2019/20年球季更加有12次助攻，今季英超亦有8次助攻。

安察洛堤認為安德魯羅拔臣嘅踢法非常適合皇馬，可以同雲尼斯奧斯祖利亞組成最強左路側擊組合。

安德魯羅拔臣仲有3年合約在身，但考慮到利物浦無緣下屆歐聯，加上皇馬屬於世界最頂級球會，如果「銀河艦隊」邀請佢加盟，應該會令佢心動。估計皇馬起碼要開出4,000萬鎊(約3.8億港元)轉會費，先至有機會令利物浦放人。