伊藤敦樹補時入球　浦和紅鑽反勝廣島三箭

【日職孖T遊】記者周三（31日）採訪日職聯前列大戰，第6的浦和紅鑽坐鎮主場埼玉2002體育場，鬥第4的廣島三箭。最終浦和紅鑽憑酒井宏樹及伊藤敦樹的入球，2比1反勝對手。

浦和紅鑽開賽前已展現強大主場氣勢，球迷不斷揮動旗幟，跟從拍子鼓掌，高叫口號，聲勢浩大。主隊今場由西川周作把關，酒井宏樹擔正鎮守右路，岩尾憲控制中場，興梠慎三先列後備。廣島三箭方面，佐佐木翔扼守中路，茶島雄介負責側擊，支援賓卡利法攻堅。

球賽開始後，現場氣氛更為熾熱，每當廣島三箭組織攻勢，主隊球迷總會發出漫天噓聲，展現龐大壓迫力。浦和紅鑽之後在球迷打氣下不斷進攻，26分鐘，關根貴大嘗試起腳高出。隨後廣島三箭逐漸主導戰局，34分鐘，野津田岳人直射罰球高出，東俊希就頻頻在左路傳中，但都未造成入球，兩隊半場0比0平手。

上半場採取主動的廣島三箭，50分鐘就憑森島司把握隊友起腳被擋，門前補中先開紀錄。浦和紅鑽落後下，調入興梠慎三及大久保智明加強攻力，力圖平反敗局，隨即於72分鐘見效，酒井宏樹後上接應隊友傳送，射入遠柱，助主隊追成平手。浦和紅鑽之勢如破竹，補時階段白賴仁連斯臣頭槌二傳，伊藤敦樹門前射入，浦和紅鑽贏2比1完場。