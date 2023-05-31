費度：海灣者主場穩開W

西岸榜首西雅圖海灣者上周聯賽擊敗了紐約紅牛後，今仗將會在主場擺下擂台迎戰聖荷西地震，並務求可以再下一城，錄得兩連勝佳績。

縱使位於榜首位置，但西雅圖海灣者近期的表現，其實有點不穩，開季表現雖然不錯，可是近4場聯賽輸了兩場，領隊拜恩舒姆沙定要正視這個問題。

我認為其中一個表現下滑的原因，就是球隊的入球重任太過依賴於佐敦摩利斯一人身上了。他開季表現勇猛，入球頻頻，但近兩個月出現了入球荒。

然而，他終於在上輪聯賽攻入近9場聯賽的首個入球，並協助球隊以1比0小勝紐約紅牛，士氣信心將會大增，我相信雷迪亞斯於事隔6個星期復出後，亦將可改善球隊的前線進攻火力。

另一邊廂，聖荷西地震近6仗只得1勝。他們雖然跟榜首只有7分之差，但球隊的攻守出現一定的問題，事關他們的失球數字竟然比入球數字還要多。

他們上輪聯賽以1比1跟FC達拉斯打成平手，總算終止球隊兩連敗劣績，但我認為他們的首要任務是加強球隊防守時的緊密程度。

他們將希望經驗豐富的守衞莊拿芬文沙上仗因傷缺陣後，今仗可以重返正選行列。如果球隊想取得季後賽席位的話，伊保比斯及基斯頓艾斯賓路沙定要交出更佳的進攻表現才可。

較早時我曾預測西雅圖海灣者會有好表現，可惜事與願違，不過我始終認為他們的實力確實是比聖荷西地震較為平均，而防守紀錄也較好，所以預計主隊西雅圖海灣者今仗將可獲勝。