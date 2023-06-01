憑互射12碼力挫羅馬　西維爾勇奪歐霸盃冠軍

周四(1日)凌晨歐霸盃決賽，西維爾落後之下逼和羅馬1比1，戰至加時仍然打和，最終需要互射12碼分勝負，由西維爾勝出，球隊史上7次打入歐霸盃決賽都奪冠，不愧為「歐霸之王」，並獲得下屆歐聯入場券。反觀，羅馬主帥摩連奴嘅歐洲賽決賽不敗之身被破。

摩連奴過去5次領軍出戰歐洲賽決賽，都奪得冠軍，包括率領羅馬捧上屆歐協聯，呢支意甲勁旅開波初段亦稍佔上風，11分鐘透過1次精彩配合，由史賓亞蘇拿起腳射門，但因為角度太正，被西維爾門將耶辛尼保奴接實。

踢到35分鐘，羅馬成功打開紀錄，中堅基安盧卡文仙尼快開罰球，傳畀保羅戴巴拿射入。西維爾立即發力反攻，臨完上半場，35歲老將拿傑迪錫射門中柱。

換邊後10分鐘，輪到西維爾另1位老將捷西斯拿華斯發威，佢右路傳中，導致羅馬後衞基安盧卡文仙尼擺烏，扳平1比1。值得一提，捷西斯拿華斯以37歲零191日，成為近15年歐霸盃決賽最老非門將嘅正選球員。

兩軍之後再冇波入，但爭持非常激烈，全場出現13張黃牌，創下歐霸盃史上單場最多黃牌紀錄。互射12碼階段，西維爾嘅奧甘波斯、拉美拿、拿傑迪錫、蒙迪爾主射全中，羅馬只有白賴仁基斯坦迪射入，另外2位主射球員基安盧卡文仙尼、羅渣伊賓尼斯都宴客。

西維爾互射12碼贏4比1，繼2020年之後再次奪冠，並將自己保持嘅歐霸盃最多捧盃次數紀錄增加至7次。西維爾現時僅排西甲11位，但可憑歐霸盃冠軍身份參加下屆歐聯。