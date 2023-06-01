摩連奴怒掟獎牌畀球迷　稱留隊需要一項條件

羅馬失落歐霸盃錦標，摩連奴保持嘅歐洲賽決賽100%捧盃紀錄斷纜，賽後「寸王」狠批球證執法不公，憤而將亞軍獎牌掟畀球迷。盛傳呢位60歲葡萄牙名帥將於今夏離隊，佢依家表示，如果會方願意開出合適條件，佢願意繼續留隊執教。

羅馬今仗原本有機會絕殺西維爾，踢到81分鐘，尼曼查馬迪傳中，省中禁區內西維爾球員手部，但球證安東尼泰萊並冇判12碼，惹起羅馬職球員強烈抗議。賽後摩連奴話：「今場賽果非常唔公平，所有情節都對我哋不利，球證瘋狂出示黃牌，西維爾中場拉美拿應該被逐。」摩連奴上台領取獎牌時，累晒口面，其後將獎牌掟畀球迷，宣洩不滿。

由於羅馬下周一(5日)凌晨意甲煞科戰主場對史柏斯亞，摩連奴需要停賽，盛傳今場歐霸盃成為佢嘅「告別戰」，並將會轉投巴黎聖日耳門，但「寸王」透露不排除留隊：「我想留喺羅馬，但前提係要有合適條件令我可以有最佳發揮，我哋嘅球員值得擁有更多，我亦值得擁有更多。」相信摩連奴嘅意思係要求羅馬今夏開水喉畀佢增兵，否則就會離隊。