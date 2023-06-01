哈利卡尼很想要吧 2位熱刺舊將齊捧盃

西維爾奪得歐霸盃冠軍，後備上陣嘅拉美拿喺互射12碼階段主射命中，功不可沒，呢位31歲阿根廷國腳曾經喺國家隊及球會賽事，總共6次屈居亞軍，包括效力熱刺期間3次做「阿二」，今次終於打破宿命，一嘗冠軍滋味。

被熱刺外借去西維爾嘅前鋒拜恩基爾亦有獎牌落袋，難怪網民趁機抽水，指熱刺射手哈利卡尼一定好羨慕呢2位前隊友。

西維爾可以打入歐霸盃決賽，拉美拿、拜恩基爾有好大功勞，特別係4強次回合加時，2人合作為球隊攻入致勝1球，淘汰祖雲達斯，拉美拿該仗入1球及1次助攻。呢位中場曾於2013至21年效力熱刺8年，2次獲得英聯盃亞軍，以及2019年歐聯亞軍，2年前轉投西維爾，迎來職業生涯第一個冠軍。

至於年僅22歲嘅拜恩基爾出身西維爾青訓系統，球隊3年前奪得歐霸盃冠軍，佢都有獎牌，2年前轉投熱刺，但不受重用，今年1月被外借返西維爾，今仗歐霸盃決賽踢正選，年紀輕輕已經第2次捧盃。

反觀，哈利卡尼喺熱刺奮鬥咗14年，仍然未捧過盃，網民建議佢盡快離開熱刺，以免抱憾終生。