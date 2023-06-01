我未受捲入政府風波影響　祖高域派蛋闖32強

塞爾維亞球王祖高域爭取紀錄性「23貫」及個人第三個紅土大滿貫再近一步，周三在法網直落3盤取勝，連續18年勇闖法網男單32強，並將大滿貫連勝擴大至16場。

這位當今世界「3哥」與匈牙利的富索華斯(Marton Fucsovics )的爭逐較為緊湊，但隨後已控制大局，並向對手派蛋，最後以７比６（７比２）、６比０、６比３獲勝，闖入第3圈，下仗將與29號種子的/爭入16強。

不過，他日前在攝影鏡頭寫下政治字句的行為，繼續留有「尾巴」，科索沃奧委會已向國際奧委會（ＩＯＣ）及國際網球總會（ＩＴＦ）作出抗議，並要求展開紀律處分；然而IＴＦ表示，祖高域沒有違反任何規則，因為大滿貫規則手冊並不禁止政治言論。祖高域日前在賽後於攝影鏡頭寫上了「科索沃是塞爾維亞的心臟」。

至於另邊廂，世界「一哥」西班牙小天王艾卡華斯，亦向爭取他個人第二個大滿貫繼續前進，20歲的他以6比1、3比6、6比1、6比2淘汰了日本的丹尼爾太郎，全場耗時2小時25分鐘，讓他連續第3年闖入32強，將與加拿大的 Denis Shapovalov爭逐；這位小天王今季狀態甚勇，已先後袋走了馬德里及巴塞隆拿兩項大師賽，將爭取他今季的第五個錦標。