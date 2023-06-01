紅鑽球場外驚現香江美食　港人賣雞蛋仔真係有得諗

本報記者周三(5月31日)來到埼玉2002體育場直擊，觀賞浦和紅鑽對廣島三箭的日職大戰，賽前參觀場外美食車，竟然遇上有香港人以「香港人氣輕食」為噱頭，在場外售賣雞蛋仔。李浚湣、鄧文滔日本直擊

浦和紅鑽主場氣氛向來熱烈，早於開賽前兩小時，已有球迷在球場外集合，記者所見場外設有不少美食車，向球迷推廣不同種類的美食，當中一間以「香港風 No.1」及「香港人氣輕食 雞蛋仔」為招牌的餐車，平均為600日圓（約34港元）一底。

所謂「他鄉遇故知」，記者連忙上前採訪，負責人黃庭康表示自己從2009年起在日本留學，認為美食車有發展潛力，於是2017年開始於當地發展這門事業，更成為浦和紅鑽的美食車車隊成員一分子，讓球迷有更多食物選擇，推廣香港地道美食文化：「這裏攤檔大多都是日本食物，所以希望能讓其他人認識到香港地道美食，令食物選擇更多元化。」他坦言起初生意一般，但現時愈做愈好。

談到當地足球文化，「阿康」形容日本球迷非常熱情，令他驚嘆不已：「今日在平日開波，球迷人數已不算多，如果在周末比賽大多全場爆滿，球迷每每要提早數小時到場，放置打氣橫額，氣氛絕對一流。」

興梠慎三弟弟主打賣雞

除「阿康」外，紅鑽前鋒興梠慎三的弟弟，原來亦是美食車成員之一，他對於其兄早前協助紅鑽勇奪「亞冠盃」冠軍，感到極之高興及驕傲。「興梠弟」以賣雞肉為主，包括雞髀及原隻燒雞等，於浦和及北浦和皆有分店，總店則設於宮崎縣。